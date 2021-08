Das traf Eric Sindermann (33) schwer. Der ehemalige Ex on the Beach-Star kämpft gerade bei Promi Big Brother um den Sieg – und zeigt sich dort meistens von seiner selbstbewussten Seite. Verletzlich und emotional haben ihn seine Container-Mitbewohner bisher nur selten gesehen. Doch ein Spiel in der Realityshow änderte das nun: Die anderen Promis wählten ihn als den dümmsten Kandidaten – und das traf ihn augenscheinlich sehr!

Die Bewohner des reichen Big-Planet-Bereichs sollten ihre Konkurrenten in der armen Raumstation nach Intelligenz ranken. Den letzten Platz belegte dabei der ehemalige Handballer – woraufhin er in Tränen ausbrach: "So etwas tut weh, wenn jemand sagt, du bist dumm." Die Einschätzung der anderen Stars hat bei Eric alte Wunden wieder aufgerissen. "Mir haben ab der siebten Klasse eigentlich alle Kinder immer gesagt, dass ich dumm bin."

Sein Mitstreiter Danny Liedtke (31) glaubt, dass Eric durch seine extrovertierte Art vielleicht bei den Big-Planet-Bewohnern den falschen Eindruck hinterlassen hat: "Ich kann auch nicht erwarten, dass, wenn ich die ganze Zeit mit einer Krone rumlaufe und mich da oben wie der größte Playboy verhalte, dass die Leute mich dann intelligent einschätzen." Doch Eric selbst sieht das ganz anders. "Ich habe eine andere Intelligenz. Ich weiß nicht, wie man die nennt, aber ich habe sie. [...] Nein, ich bin kein lächerlicher Klassenclown. Diese Krone ist ein Statement", verteidigte er sich.

Sat.1 "Promi Big Brother"-Kandidaten bei einem Spiel

Sat.1 Eric Sindermann weint bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Die "Promi Big Brother"-Kandidaten spielen ein Ranking-Spiel

