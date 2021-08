Joko Winterscheidt (42) machte eine wahrhaft traumatische Erfahrung! Der TV-Moderator hat in den vergangenen Jahren schon so einiges erlebt. Vor allem im Rahmen seiner Sendungen mit Klaas Heufer-Umlauf (37) wie etwa "Das Duell um die Welt" oder Circus HalliGalli wagte der Hühne aus Mönchengladbach schon die eine oder andere grenzwertige Challenge – so hat er sich mal den Mund zunähen oder lebendig begraben lassen. Doch keine dieser Aktionen war so schmerzhaft wie diese: Joko hat sich im Urlaub einen Hoden verdreht!

Das berichtete der 42-Jährige jetzt in seinem Podcast "Alle Wege führen nach Ruhm" – während sein Kollege Paul Ripke (40) sich schlapp gelacht hat. "Ich hab mir mein linkes Ei verdreht! Nicht witzig! Es waren die schlimmsten Schmerzen meines Lebens! Das kannst du dir nicht vorstellen", schilderte Joko. Aber wie ist das bloß passiert? "Ich lag auf der Couch und hatte mein Tablet für eine Videokonferenz auf dem Bauch liegen und hatte die Beine ausgestreckt übereinandergeschlagen", erklärte der Blondschopf. "Ich hatte – nennen wir es mal das Paket – nicht oben aufliegen sondern hinten anliegen, also unter den Beinen..."

Weiter erzählte Joko: "So lag ich für anderthalb Stunden. Dann bin ich aufgestanden, indem ich die Beine so übereinander gerieben habe, habe mich so zur Seite weggerollt und dann hat es so kurz gezwickt – das Gefühl kennt jeder Typ: Manchmal 'verhodelt' sich da was, wie Olli Schulz (47) immer so schön gesagt hat." Das Problem: Jokos Testikel wollte sich nicht wieder "enthodeln" lassen! "45 Minuten später lag ich vor Schmerzen auf dem Boden und konnte mich nicht mehr bewegen. Dann habe ich meinen Arzt angerufen in Berlin", erinnerte sich der "Wer stiehlt mir die Show?"-Star.

Sein Arzt stellte ihm schließlich die folgende seltene Diagose: Joko erlitt eine Hodentorsion – eine akute Stieldrehung von Hoden und Nebenhoden mit Unterbrechung der Blutzirkulation. Da das eine ernste Angelegenheit ist, machte sein Arzt ihm am Telefon klar: "Joko, du musst sofort ins Krankenhaus. Länger als acht Stunden und der Hoden stirbt ab." In der Klinik folgte eine ulkige, aber vor allem schmerzhafte Untersuchung und Behandlung. "Ich musste eine Woche Antibiotika nehmen [...] und Schmerzmittel. Ich lag eine Woche nur im Bett. Ich habe immer noch Schmerzen", offenbarte der Schauspieler abschließend.

Getty Images Joko Winterscheidt, TV-Moderator

Instagram / officiallyjoko Joko Winterscheidt im Oktober 2020

© ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Max Beutler Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

