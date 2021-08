Der Kardashian-Jenner-Clan bekommt Zuwachs! Schon seit Wochen warten die Fans der Keeping up with the Kardashians-Stars gespannt darauf, dass wieder Nachwuchs unterwegs ist. Zuletzt hatte nämlich Khloé Kardashian (37) verraten, dass sie versucht, noch ein Baby zu bekommen. Jetzt plauderte Caitlyn Jenner (71) aus, dass sie sich auf ihr mittlerweile 19. Enkelkind freuen darf – doch welches Mitglied der Promifamilie erwartet ein Kind?

Bei The Toy Story sprach die US-Amerikanerin über ihre XXL-Familie und schwärmte von ihren 18 Enkelkindern – nur um kurz darauf zu enthüllen, dass ein weiteres "im Ofen sei". "Erst letztens habe ich erfahren, dass noch eines unterwegs ist. Das wären dann also 19", verriet sie. TMZ lüftete kurz darauf das Geheimnis, dass nicht Khloé oder eine ihrer Schwestern ein Baby erwartet, sondern Caitlyns Sohn Burt Jenner (42) und seine Frau Valerie. Nach William Behr und Bodhi ist es das dritte Kind für die Familie.

Die übrigen Enkel der 71-Jährigen sind auf Kardashian-Seite Khloés Tochter True (3), Robs (34) Nachwuchs Dream (4), Kims (40) Rasselbande North (8), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) sowie Kourtneys (42) drei Kinder. Die Jenners haben neben Burts beiden Kindern noch Cassandra Marinos drei Sprösslinge und Brandons (39) Tochter und die Zwillinge beizutragen. Außerdem natürlich Kylie Jenners (24) Töchterlein Stormi (3).

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner mit ihren Töchtern, Stieftöchtern und Freundin Sophia Hutchins

Instagram / burtonjenner Burt Jenner im November 2014

Getty Images Caitlyn Jenner bei der Oscar Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

