Macht Dagi Bee (26) sich Sorgen um die Entbindung ihres Babys? Ende Juli hatte Dagi Bee ihre Follower mit der freudigen Nachricht überrascht, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (27) zum ersten Mal ein Kind erwartet. Seitdem teilt die Fack ju Göhte 2-Darstellerin immer wieder Fotos von ihrem wachsenden Babybauch. Nun verriet die werdende Mutter außerdem, dass die anstehende Geburt sie zunächst in Panik versetzt hatte.

"Bevor ich schwanger war, hatte ich eine panische Angst [vor der Geburt, Anm. d. Red.]", verriet Dagi in einer kleinen Q&A-Runde in ihrer Instagram-Story. Aber sie sei mittlerweile der Meinung, dass es immer besser werde,"je mehr man sich damit befasst und je positiver man für die Geburt eingestellt ist". Sie lasse sich diesbezüglich nicht mehr stressen, sondern blicke jetzt mit einem guten Gefühl in die Zukunft, versicherte die 26-Jährige abschließend.

Im Zuge der Fragerunde wendete sich die Influencerin außerdem an ihre Fans, um sich über negative Rückmeldungen ihrer Abonnenten auszulassen. "Seitdem ich die Schwangerschaft verkündet habe, bekomme ich wirklich sehr viele Nachrichten: 'Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst dies nicht'", erklärte Dagi ärgerlich. Sie bat ihre Community anschließend darum, sich nicht ständig Sorgen um das Baby zu machen, denn sie wisse, was sie tut.

Dagi Bee, YouTube-Star

Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Dagi Bee im Juli 2021

