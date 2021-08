Sylvie Meis (43) geht Love Island supergelassen an! Nach der vergangenen Staffel der Flirtshow hatte Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) angekündigt, dass sie zukünftig nicht mehr Teil des Formats sein würde. Ihre Nachfolgerin Sylvie wurde vor wenigen Wochen ganz offiziell in die Welt der Islander aufgenommen. Bevor die ersten Folgen mit dem Model als Lifeguard der Liebe losgehen, wollte Promiflash wissen: Fürchtet sich Sylvie davor, mit ihrer Vorgängerin verglichen zu werden?

"Es wird Lover und Hater geben. Man kann es nicht jedem recht machen, aber ich werde mein Bestes geben. Ich werde es auf jeden Fall mit Freude und Liebe machen und dann kann ich auch weiter entspannt sein", betonte die Blondine gegenüber Promiflash. Für sie sei klar: Sie werde ihr Bestes geben und wenig auf die Meinung anderer geben. Die 43-Jährige freut sich, ein Teil der Show zu sein und fühlt sich total geehrt. Außerdem hat sie in der Vergangenheit selbst einige Erfahrungen sammeln können, die ihr die Situation erleichtern. "Ich habe das ja schon von der anderen Seite erlebt, als ich Let's Dance nach so langer Zeit verlassen habe und Victoria meine Nachfolgerin wurde. Ich weiß also von beiden Seiten, wie das funktioniert."

Tatsächlich hat sich Sylvie im Vorfeld aber sogar mit Jana Ina ausgetauscht und von deren Seite positives Feedback bekommen. "Wir haben uns auf Instagram geschrieben und sie freut sich für mich", erinnerte sie sich und schwärmte in den höchsten Tönen von Stefano Zarrellas (30) Frau: "Ich habe sie als ganz tolle Frau und Moderatorin kennengelernt." Ob sie sich ein paar Tipps von der Brünetten eingeholt hat, behielt die Beauty aber für sich.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

