Pietro Lombardi (29) ist zurück – und plaudert gleich ein paar interessante Fakten aus! Der einstige DSDS-Gewinner hat eine große Fangemeinde. Mit Gesangsauftritten oder auch witzigen Livestreams im Netz unterhält er eigentlich regelmäßig seine Community. Doch vor einigen Wochen hatte sich der Musiker etwas aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und eine Auszeit eingelegt – bis jetzt. Der "Cinderella"-Interpret ist für eine neue Ausgabe von Grill den Henssler wieder da! Doch nicht nur das: Pietro offenbarte nun sogar, wie seine Traumfrau sein müsste!

Bei "RTL" schwärmte der Ex-Mann von Sarah Engels (28) in Vorbereitung auf die Kochsendung, bei der er zusammen mit Jana Ina Zarrella (44) dabei ist, von der Moderatorin und ihrem Mann Giovanni (43): "Sie sind einfach ein Vorzeige-Promipaar. Sie halten immer zueinander. So wünsche ich es mir in Zukunft auch mit einer Partnerin", betonte Pietro im Interview. Optisch muss sie anscheinend auch mithalten können. "Ich bin schon hübsch, ne?", scherzte er. Jana Ina führte die Beschreibung seiner Traumpartnerin daraufhin aus.

"Er braucht ein ganz normales, bodenständiges Mädchen an seiner Seite", erklärte die Moderatorin im weiteren Gespräch. Jana Ina bekomme viele Nachrichten von Mädels, die Pietro daten wollen. "Es geht nicht darum, Pietro aus dem Fernsehen kennenzulernen, sondern den Menschen Pietro. Pietro hat ein Riesen-Herz", schloss die Beauty ab.

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2021

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, ehemalige "Love Island"-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de