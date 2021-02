Teresa Palmer (35) hat erneut süße Nachrichten für ihre Fans! Die Schauspielerin hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Mark Webber (40) bereits drei Kinder. 2014 durften sie ihr erstes Söhnchen auf der Welt begrüßen. Nur zwei Jahre später folgte bereits der nächste männliche Nachwuchs im Hause Palmer-Webber. Im April 2019 bekam die Beauty weibliche Verstärkung und schenkte einem gesunden Töchterchen das Leben. Nun verkündete Teresa tatsächlich ihre vierte Schwangerschaft im Netz!

Via Instagram verkündete sie die frohe Botschaft an ihrem Geburtstag unter einer niedlichen Bilderreihe, auf der sie mit ihren drei Kids kuschelt. Während sie ihre 35 Jahre auf dieser Erde in dem Text reflektiert, erzählte sie ihren Followern ganz nebenbei, dass sie schwanger ist. "Umgeben von meinen Lieblingen, einschließlich unserer neuen kleinen Liebe", deutete sie damit zugleich auf ihr Ungeborenes an, welches sie unter ihrem Herzen trägt.

Und wenn man genau hinschaut, sieht man bereits eine deutliche Wölbung ihrer Körpermitte, um die sich ihre Nachkommen versammeln. Neben den ganzen Geburtstagswünschen kommentierten unzählige User natürlich auch Teresas vierte Schwangerschaft unter dem Beitrag: "Ich liebe es so, dass du einen Haufen Babys kriegst", scherzte etwa ein Fan.

Getty Images Teresa Palmer im Februar 2017

Getty Images Teresa Palmer, Schauspielerin

Instagram / teresapalmer Teresa Palmer mit ihren Kindern, 2020

