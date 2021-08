Kasia Lenhardts (✝25) Mutter Adrianna durchlebt eine schwere Zeit. Im Februar dieses Jahres wurde ihre Tochter leblos in einer Wohnung in Berlin aufgefunden. Jetzt hat das Elternteil der ehemaligen Germany's next Topmodel-Teilnehmerin zum ersten Mal in einem Interview über Kasias Tod gesprochen und Details zu deren Beziehung mit Fußballstar Jérôme Boateng (32) ausgepackt. Dabei erinnerte sich Adrianna auch an die letzten Worte ihrer Tochter zurück.

Im Gespräch mit Spiegel zitierte die gebürtige Polin die letzte Nachricht, die die 25-Jährige verfasst hatte. Mit den Worten "Tut mir leid, dass ich euch so enttäuscht habe" habe sich Kasia kurz vor ihrem Tod noch einmal an ihre Familie gewandt. Dieser Satz dürfte Adrianna nach dem tragischen Verlust nun wohl für immer in Erinnerung bleiben. Genauso auch der Moment, als sie ihre Tochter ein letztes Mal sah: im Sarg liegend soll diese ein weißes Kleid und ein Perlendiadem im Haar getragen haben. Adrianna habe ihr das polnische Lied "Lato Pachnące Miętą" vorgesungen, das die TV-Bekanntheit als Kind besonders gerne gemocht haben soll.

Auch im Netz hatte sich Kasia rund eine Woche vor ihrem Tod ein letztes Mal bei ihren Fans gemeldet. Damals verfasste sie einen tiefgründigen Instagram-Beitrag. "Jetzt musst du die Grenze ziehen. Es reicht", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto. Weiter erklärte sie ihren Post zu diesem Zeitpunkt aber nicht.

