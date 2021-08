Sarah Engels (28) fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut. Die Sängerin gab Anfang Juni bekannt, dass sie zusammen mit ihrem Mann Julian (28) ein Kind erwartet. Schon bei ihrer Hochzeit hatte sie ein kleines Babybäuchlein unter ihrem Brautkleid versteckt. Mittlerweile ist ihre wachsende Babykugel nicht mehr zu übersehen. Im Netz betonte die "Ti Amo Mi Amor"-Interpretin nun, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühle.

Sarah erklärte auf Instagram: "Auch mit meinen neuen Kurven fühle ich mich zurzeit sehr wohl in meinem Körper." Für sie sei ihre Schwangerschaft das größte Geschenk auf Erden. Auch jetzt könne sie ihr Glück noch kaum fassen. Sie berichtete: "Mein Bauch wird gefühlt jeden Tag größer." Die einstige DSDS-Kandidatin hatte erst kürzlich offenbart, wie viel sie in ihrer Schwangerschaft bisher zugenommen hat. In ihrer Instagram-Story verriet sie vor wenigen Wochen: "Ich habe jetzt ungefähr um die sechs Kilo zugenommen." Das merke sie inzwischen vor allem beim Sporteln.

Die Influencerin erzählte außerdem, dass sie zurzeit keine bestimmten Gelüste habe. Zu Beginn ihrer Schwangerschaft habe das noch ganz anders ausgesehen. Da sei sie mit Julian quer durch Berlin gefahren, um die türkische Spezialität Börek zu besorgen.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Juli 2021

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, 2021

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

