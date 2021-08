Sarah Engels (28) gibt ein ausführliches Schwanger-Update – denn nach und nach schränkt sie ihre Babykugel ein! Erst Anfang Juni machte die einstige DSDS-Kandidatin öffentlich, zum zweiten Mal Mama zu werden. Das kleine Geheimnis trug sie auch schon bei der Hochzeit mit ihrem Julian (28) unterm Brautkleid. Mittlerweile ist ihr Bauch nicht mehr zu übersehen. Doch wie viel hat Sarah in ihrer Schwangerschaft bisher zugenommen?

Das erklärte sie nun ausführlich in einer Instagram-Story: "Ich habe jetzt ungefähr um die sechs Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Ich hatte aber auch schon drei oder vier Kilo davor zugenommen. Also bevor ich überhaupt schwanger geworden bin!" Das kleine Zusatzpaket mache sich mittlerweile auch beim Sport bemerkbar. Denn je größer ihre kleine Prinzessin wird, umso schneller kommt Sarah auch aus der Puste. Kleine Joggingrunden von vier bis fünf Kilometern seien aber noch drin.

Sarah hat außerdem schon bemerkt, dass sie zu diesem Zeitpunkt der Schwangerschaft im Vergleich zu der mit Alessio schon deutlich mehr auf den Rippen hat – das stört sie aber überhaupt nicht! "Ich merke, dass ich nicht nur Bauch kriege, sondern sich das auch wie ein kleiner Schwimmreifen an den Seiten verteilt. Aber es ist einfach das schönste Geschenk auf der Erde, was es gibt, und jedes einzelne Kilo ist es wert", schloss sie ab.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Juli 2021

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Söhnchen Alessio

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de