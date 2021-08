Jennifer Lange (27) klärt ihre Fans auf: Die Bachelor-Beauty ist nicht schwanger von ihrem neuen Freund Darius Zander (37)! Erst vor wenigen Tagen machte die Ex-Partnerin von Andrej Mangold (34) ihre neue Liebe zu dem Sänger offiziell. Zuvor hatten schon viele Follower Lunte gerochen, da sich die Zumba-Trainerin im Netz immer wieder vertraut mit dem Musiker gezeigt hatte. Jetzt verstecken Jenny und Dari ihre Gefühle füreinander nicht mehr. Weil die Influencerin vor Kurzem über Übelkeit klagte, war sich die Community auch schnell sicher: Da könnte ein Braten in der Röhre sein!

Dieses heiße Gerücht schaffte Jenny nun allerdings selbst schleunigst wieder aus der Welt! In einer Instagram-Story am Morgen nach der Übelkeit klärte sie auf: "Mir geht es wieder besser und nein, ich bin nicht schwanger!" In ihrer Story vom Vortag hatte sie zwar schon vermutet, dass sie vielleicht etwas Falsches gegessen habe könnte, für die Fans schien das aber ein klares Indiz für anstehende Baby-News gewesen zu sein.

Aktuell genießt Jenny ihr Liebesglück mit Dari auf Mallorca. Seit das Powerpaar seine Beziehung offiziell gemacht hat, nimmt der Turtelcontent kein Ende – ob Kuschelbilder am Strand oder Knutschfotos in ihrem Feriendomizil... Und wer weiß, vielleicht geht's mit der Familienplanung ja doch schneller als erwartet!

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im Juli 2021

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Darius Zander

Instagram / agentlange Jenny Lange und Darius Zander im August 2021

