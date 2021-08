Doch nicht non-binär? Erst vergangenen Mai gab Demi Lovato (29) bekannt, sich weder als Mann noch als Frau zu identifizieren. Nach der geplatzten Verlobung mit Max Ehrich (30) fing sie an, ihre Genderidentität infrage zu stellen. Der ehemalige Disney-Star scheint mit seinem innerlichen Prozess der Selbstfindung noch nicht abgeschlossen zu haben. Jetzt sprach Demi darüber, dass sie sich vielleicht auch als trans identifizieren werde.

Bei The 19th Represents Summit berichtete die "Tell Me You Love Me"-Interpretin von ihrem inneren Outing-Prozess: "Im März 2020 fing ich an, mich als non-binär zu identifizieren." Aufgrund ihrer darauf folgenden heterosexuellen Beziehung hätte sie aber viele Teile von sich selbst ignoriert. Mit der Trennung hätte sie realisiert, dass sie von nun an als ihr wirklich authentisches Ich leben wolle. Über ihre Genderidentität sagte sie: "Ich glaube, es ist ein ewiger Prozess. Vielleicht werde ich mich irgendwann als trans identifizieren. [...] Vielleicht werde ich mich auch mein ganzes Leben lang als non-binär sehen. Es kann aber auch sein, dass ich mich, wenn ich älter bin, wieder als Frau identifiziere."

Demi erzählte außerdem, wie sie sich fühlt, wenn sie heute Bilder von sich von früher sieht. Es wäre teilweise unangenehm für sie anzusehen. Damals hätte sie sich sehr feminin gekleidet und präsentiert. Die Sängerin erklärte: "Es fühlt sich so an, als würde ich nicht mich selbst sehen, aber ich verstehe jetzt, dass das ein Teil meiner Reise war."

Instagram / maxehrich Demi Lovato und Max Ehrich im August 2020

Getty Images Demi Lovato im Mai 2021

ActionPress Demi Lovato, "Camp Rock"-Bekanntheit

