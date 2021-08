Es bleibt weiterhin ein großes Fragezeichen: Was lief wirklich zwischen Chris Broy und Jenefer Riili alias Jenni? Die beiden TV-Sternchen lernten sich in der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars kennen. Nur kurz nach den Dreharbeiten trennte sich der Muskelmann dann sehr überraschend von seiner damals hochschwangeren Verlobten Evanthia Benetatou (29). Letztere vermutete daraufhin, dass sich ihr Liebster in Jenni verguckt hatte und deshalb die Beziehung beendete. Beide dementierten diese Spekulationen zwar, aber die Fans lassen wohl einfach nicht locker: Deshalb erklärte Chris jetzt erneut, was er von Jenni hält!

In seiner Instagram-Story schwärmte er zunächst in den höchsten Tönen von der einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin. "Jenefer ist ein mega Mensch mit dem Herz am rechten Fleck", lauteten Chris' lobende Worte an die Beauty. Doch dann stellte er nochmals klar: "Wir haben uns gut verstanden und waren Bros – mehr nicht, ihr kleinen Verschwörungstheoretiker", schrieb er und stichelte damit ein wenig gegen seine Follower, die Jenni und ihm immer noch eine Romanze unterstellen.

Auch Eva schien sich die "Kampf der Realitystars"-Folgen mit ihrem Ex und Jenni angesehen zu haben, denn sie kommentierte einige Szenen im Netz: "Entspricht wohl genau ihrem Typ Mann...", analysierte die frischgebackene Mama das Verhältnis zwischen Chris und der Schauspielerin. Das wollte die aber wiederum nicht auf sich sitzen lassen und antwortete darauf prompt via Social Media: "Ich habe deinen Mann niemals angemacht – schlag dir das endlich aus dem Kopf!"

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Sternchen

