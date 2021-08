Johannes Haller (33) ist aufgrund eines Shitstorms auf der Karriereleiter aufgestiegen! Der einstige Bachelorette-Kandidat wurde im vergangenen Jahr Opfer von Oliver Pochers (43) sogenannter Bildschirmkontrolle – weil Johannes während des Lockdowns mit dem Auto über mehrere Länder nach Ibiza gereist war, weil er dorthin ausgewandert war, hatte der Comedian sich öffentlich über ihn lustig gemacht. Daraufhin kassierte der Unternehmer einen deftigen Shitstorm. Der war für Johannes aber sehr von Vorteil!

"In allem, was einem passiert, steckt etwas Gutes und etwas Schlechtes", erzählt der Familienvater im Podcast "Die Ravi Walia Show". Zuerst habe Johannes sehr unter dem Shitstorm gelitten und habe sich vor allem missverstanden gefühlt – schließlich habe er derzeit bereits eine Wohnung auf Ibiza gehabt und einfach in sein neues Zuhause gelangen müssen. "Was ist dann passiert? Auf einmal haben jeden Tag 500.000 Menschen meine Storys angeschaut", erinnert sich der 33-Jährige.

Daraufhin habe er mit YouTube begonnen und gezeigt, warum er ausgewandert ist – die Leute hätten ihn dann endlich verstanden. "Auf einmal wurde aus diesem Feuer, dass da entzündet wurde, für mich quasi ein Lichtschwert", erzählt Johannes. Danach sei sein Geschäft geboomt – mit diesem Erfolg hätte er aber selbst nie gerechnet.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Darsteller

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Lela Radulovic Photography Johannes Haller, Jessica Paszka und Hailey-Su im Juni 2021

