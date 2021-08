Es ist ein Erlebnis, das schockiert. Linda-Caroline Nobat (26) versucht, ihre Follower auf ihrem Instagram-Account hauptsächlich mit positiven Themen zu unterhalten. Doch auch, wenn in ihrem Leben mal etwas nicht gut läuft, lässt die ehemalige Bachelor-Kandidatin aus der Staffel mit Niko Griesert (30) ihre Community teilhaben. Jetzt meldet sich Linda im Netz mit Erzählungen von einem Vorfall vom Vorabend zu Wort – und berichtet gegenüber Promiflash die Details: Linda wurde in einem Club belästigt!

"Gestern war ich in einem Nachtclub mit meinen Mädels unterwegs. Um an meinen Tisch zu gelangen, musste ich an anderen Tischen vorbei", leitet die dunkelhaarige Schönheit ihre Erzählung ein. Als sie an einem Tisch vorbeiging, hauten ihr zwei Männer auf den Po, erinnert sie sich und fügt hinzu: "Ich habe beim Umdrehen gesehen, wie einer von ihnen noch schnell die Hand wegzog." Auf die Hilfe der Türsteher musste Linda aber vergeblich hoffen. Nach mehrmaligem Bitten, man möge die Männer aus dem Club werfen, trug sich Lindas Erinnerung nach stattdessen folgendes zu: "Plötzlich kam einer der Türsteher auf mich zu, packte mich am Arm und drückte mich gewaltsam aus dem Bereich und flüsterte mir ins Ohr: 'Du hast hier nichts zu melden, verpiss dich an deinen Tisch.' Dabei schubste er mich gewaltsam und ich verlor das Gleichgewicht."

Aus Angst wehrte Linda sich nicht. "Die Männer, die mich ungestraft begrapschen durften, feierten ausgelassen weiter, während ich mit einem Ekelgefühl, Trauer und Wut nach Hause gehen musste", erzählt sie aufgebracht.

