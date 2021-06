Gerade hatten sich ihre Follower noch mit Linda-Caroline Nobat (26) gefreut und ihre neue Liebe gefeiert, da verkündet die Influencerin vor wenigen Tagen schon wieder die Trennung. Eigentlich hatte die Beauty nach dem Korb von Bachelor Niko Griesert (30) geglaubt, nun endlich den perfekten Partner gefunden zu haben. Doch der Mann, mit dem sie übrigens vor ein paar Jahren schon mal liiert war, hat sich allerdings auch als der Falsche entpuppt. Im Promiflash-Interview legt die Beauty nun die Gründe der Trennung dar.

Im Gespräch mit Promiflash erklärt die Miss Hessen von 2018, woran die Beziehung diesmal gescheitert ist. "An mangelnder Wertschätzung dessen, was ich ihm an Liebe und Zuneigung entgegengebracht habe. Er ist ein wunderbarer Mann, muss aber erst noch herausfinden, was er will", teilt sie ihren Eindruck. Entsprechend hat Linda nun ein noch klareres Bild von ihrem künftigen Partner. "Ich will einen Mann, der frei von Altlasten ist und weiß, was er will – und vor allem weiß, dass er mich will", stellt die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin klar.

Dass sie ihre Beziehung vor Kurzem noch mit der Öffentlichkeit geteilt hat, bereut die Frankfurterin trotz allem nicht. "Es hat sich gut und richtig angefühlt. Schließlich war das ein Liebesbeweis von mir an ihn", betont Linda. In diesem Moment sei dieser Schritt das Richtige gewesen, zu dem die Reality-TV-Bekanntheit nach wie vor steht.

Anzeige

Instagram / iamlindadt "Der Bachelor"-Kandidatin Linda-Caroline Nobat

Anzeige

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat, Ex-Bachelor-Girl

Anzeige

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de