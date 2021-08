Svenja verrät Details rund um ihr Baby-Abenteuer! Vor knapp vier Jahren hat sie ihren Partner Steve in der Kuppelshow Take Me Out kennen und lieben gelernt. Heute erwarten die beiden Turteltauben, die auch eine Tochter aus einer vorherigen Beziehung Svenjas haben, ihr erstes gemeinsames Kind. Erst am Wochenende enthüllten sie, dass es ein kleiner Junge wird! Tatsächlich haben Svenja und Steve das Geschlecht auch gerade erst erfahren...

Das Pärchen wurde von seinen Freunden nämlich mit einer schicken Gender-Reveal- und Baby-Party überrascht! Im 25hours Hotel in Köln wartete neben einer Torte, lustigen Spielen und süßer Deko schließlich die Hauptattraktion auf sie: Ein großer Ballon, den Mama und Papa zerstechen durften, um das Geschlecht ihres Babys zu erfahren – ihre Freunde hatten das Geschlecht vorab von der Frauenärztin vernommen und den Ballon entsprechend präpariert. "Wir hatten ein unvergessliches Wochenende mit vielen Überraschungen. Ich hab die allerbesten Freundinnen!", freute sich Svenja hinterher im Promiflash-Interview.

Doch nicht nur die Gender-Reveal-Party kam unerwartet für Svenja und Steve – sondern auch das Ergebnis: "Wir waren ja tatsächlich fest davon überzeugt, ein Mädchen zu erwarten", betonte die Influencerin am Wochenende auf Instagram. "Die Überraschung war daher einfach noch viel größer!"

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve in Hamburg

Instagram / mrs.tollpatschig Das "Take Me Out"-Paar Svenja und Steve mit Svenjas Tochter Zoé

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja in Side im September 2019

