Karlie Kloss (29) ist fit wie eh und je! Erst im März wurde das Victoria's Secret-Model zum ersten Mal Mutter. Mit ihrem Mann Joshua Kushner hieß die Beauty ihren Sohn Levi Joseph willkommen. Seither präsentiert sich die Neu-Mama mit dem Kleinen stilsicher in der Öffentlichkeit – und auch was unter der stylishen Garderobe liegt, kann sich durchaus sehen lassen. Im Netz zeigte Karlie nun ihren After-Baby-Body und setzte ihre Bauchmuskeln in Szene!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 29-Jährige aus dem Fitnessstudio bei ihren Followern. Dass sie dort ganze Arbeit geleistet hat, beweist ihrer Körpermitte. Nur in einen Sport-BH gekleidet, legt die frischgebackene Mutter den Blick auf ihren durchtrainierten Bauch frei. "Oh, hey, Bauchmuskeln! Toll, euch wiederzusehen. Ich habe hart für euch gearbeitet", schrieb die Blondine zu dem Schnappschuss.

In ihrer neuen Rolle als Mutter scheint sich Karlie schon bestens zurechtgefunden zu haben. Zwischen dem Sport und ihrer Familie bringt sie sogar ihre Karriere noch mit unter einen Hut. Im Juni postete die Laufstegschönheit ein Foto von sich auf dem Weg zu einem Event im Botanischen Garten in New York. Unterwegs pumpte sie auf der Rückbank des Autos Milch ab.

Instagram / derekblasberg Joshua Kushner und Karlie Kloss im Juni 2019

Instagram / karliekloss Karlie Kloss im August 2021

Instagram / karliekloss Karlie Kloss in NYC im Juni 2021

