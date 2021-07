Karlie Kloss (28) und Söhnchen Levi on Tour! Das einstige Victoria's Secret-Model ist diesen März erstmals Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Joshua Kushner erfreut sie sich seither an dem kleinen Levi. Dass die Beauty Kind und Arbeit bestens unter einen Hut kriegt, bewies sie bereits im Netz. Den kleinen Wonneproppen scheint sie fast überallhin mitzunehmen: Nun war Karlie nämlich mit ihrem Nachwuchs in St. Tropez unterwegs...

...und machte ihren sonnigen Spaziergang doch glatt zu einer Runway-Show! Paparazzi erwischten Karlie nun in der französischen Stadt, wie sie ihren Sohn Levi in einem Kinderwagen herumschob – dabei sah sie total stylisch aus. In einem braunen Zweiteiler, einer dazu perfekt passenden Sonnenbrille und streng zurückgebundenen Haaren gab die 28-Jährige eine ziemlich gute Figur ab.

Die Mutterschaft steht Karlie ausgesprochen gut. Das findet auch ihre Community im Netz. Unter ihrem jüngsten Posting, auf dem sie mit ihrem Baby kuschelt, kommentierten beispielsweise zwei Fans: "Ihr zwei Süßen!" und: "Ich kann nicht mehr. Dieses Bild ist zu niedlich."

KCS Presse / MEGA Karlie Kloss, Juli 2021

KCS Presse / MEGA Karlie Kloss, Juli 2021

Instagram / karliekloss Karlie Kloss und ihr Söhnchen Levi, Juli 2021

