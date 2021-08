Das ist mal ein Vorher-Nacher-Bild der besonderen Art! Jesscia Schröder (27) steht ziemlich kurz vor der Geburt. Die Ehefrau von Niklas Schröder (32) begleitet seit Monaten ihre Schwangerschaft auf Social Media. Aber vor allem in den letzten Wochen scheint ihre kleine Tochter Hailey Emilia in ihrem Bauch einen ordentlichen Wachstumssprung gemacht zu haben: Jessi präsentierte gerade ihren aktuellen Kugelumfang im Vergleich zur achten und 18. Schwangerwoche!

Für ihren Instagram-Account bastelte die einstige Bachelor-Kandidatin eine anschauliche Collage: Jessi hat sich in der achten, 18. und aktuell der 38. Woche im selben Outfit vor einer weißen Wand fotografiert. Darauf wird deutlich sichtbar, wie groß ihr noch ungeborener Spross schon ist! "Unsere Maus hat in den letzten Wochen aber so was von einen Schub gemacht. Ich glaube, das war es jetzt aber, oder? Noch mehr und ich kugel durch die Welt", schrieb sie zu der Fotomontage.

Auch der werdende Vater zählt mittlerweile die Tage, bis Hailey endlich das Licht der Welt erblickt. In einer Story hatte Nik vor Kurzem verraten, dass er langsam, aber sicher nervös wird und seine Gedanken Karussell fahren: "Ist das Auto getankt? Ist alles gepackt? Wo steht alles? Sind die Dokumente am Start usw." Doch das junge Ehepaar ist mit Sicherheit bestens vorbereitet!

Instagram / jessicooper Jessica Schröder im August 2021

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder, Juli 2021

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder, Influencer

