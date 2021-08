Kathleen Glawe fand wohl keinen Gefallen an den Are You The One – Reality Stars in Love-Männern! Die Beauty sorgte in der Normalo-Staffel des Datingformats für eine regelmäßige Nutzung des Boom-Boom-Rooms – in der V.I.P.-Version schien es aber mit keinem der Kandidaten so richtig zu knistern. Da überlegte die Blondine sich wohl einen Alternativplan: Sie vergnügte sich mit Mitstreiterin Jacqueline Siemsen. Die Männer waren Kathi nämlich zu langweilig, verrät sie Promiflash!

"Ich habe versucht, alle Männer kennenzulernen. Teilweise war das sehr schwer, denn einige von ihnen waren schon sehr festgefahren in ihrer Wahl", erzählt Kathi im Interview mit Promiflash. Zwar seien einige Boys cool drauf gewesen, allerdings habe es mit keinem von denen eine richtige Connection gegeben. Daraufhin habe die 26-Jährige ein sexuelles Abenteuer mit Jacky gestartet: "Wenn die Männer solche Schnarchnasen sind, dann schaut man sich eben anderweitig um."

Das hielten die beiden Mädels aber geheim – bis die Bombe bei der Matching Night dann platzte. "Sophia hat es dann gedroppt, damit hatte niemand gerechnet. Da waren die dann natürlich erst mal alle baff", erinnert sich die Herzensbrecherin.

