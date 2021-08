Kim Kardashian (40) möchte andere Saiten aufziehen! Das frühere It-Girl ist mittlerweile zu einer Supermutter geworden – mit ihrem Ex-Partner Kanye West (44) hat sie vier Kinder bekommen! Doch offenbar hat die US-Amerikanerin ihren Sprösslingen North (8), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) in der Vergangenheit zu viel durchgehen lassen. Kim hat sich jetzt zumindest vorgenommen, strenger mit ihren Kids zu sein – und auch mal ganz klar Nein zu sagen!

Wie die die Social-Media-Ikone nun im Interview mit dem US-Magazin Parents zugab, arbeite sie aktuell an ihrem Durchsetzungsvermögen als Mama. Denn was die Erziehung ihrer vier Wonneproppen angeht, sei sie zuletzt zu nachlässig gewesen: "Wenn meine Kinder etwas wollen – zum Beispiel Süßigkeiten – schauen sie mir mit einem Blick direkt in die Augen, der mich durchdringt! Meistens gebe ich dann nach und gebe ihnen, was sie wollen", gestand Kim.

Doch Kim hat auch Mutterqualitäten, auf die sie durchaus stolz ist! So könne sie eigentlich nichts und niemand außer Ruhe bringen: "Ich bin normalerweise sehr entspannt, was sich auch in meinem Erziehungsstil widerspiegelt. Ich bin nicht schnell gestresst oder werde ungeduldig, was definitiv eine Superkraft ist, wenn du drei Kinder unter fünf Jahren um dich hast", erläuterte sie.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit zwei ihrer Kids Saint und Psalm

Instagram / kimkardashian Kris Jenner, MJ, Kim Kardashian und deren Kinder

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Sohn Saint

