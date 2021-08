Zufriedenheit sieht definitiv anders aus. Bachelorette-Teilnehmer Raphael Fasching (23) gehört zu Maxime Herbords (26) Top Vier. Bis der Österreicher sich aber über eine weitere Schnittblume von der Influencerin freuen durfte, musste er das ein oder andere Mal über seinen Schatten springen. Für Maxime nahm er bereits an einer Talentshow teil, bei einem weiteren Date musste er ihr einen Brief schreiben und mit ihr tanzen. Auch sein jüngstes Treffen mit der Beauty war alles andere als Raphas Ding.

In der neuesten Folge der Datingshow trafen Maxime und Raphael sich in einer Bar – allerdings nicht, um sich bei einem Drink miteinander zu unterhalten. Auf die beiden wartete stattdessen ein Karaokeabend. Dem 23-Jährigen war die Aufgabe sichtlich unangenehm. Zurück in der Villa berichtete er den anderen Männern von dem Reinfall: "Wenn es eine Liste gebe mit Dates, auf die ich keine Lust habe, dann wären spätestens jetzt alle erfüllt. Ich mache mich weder gern auf der Bühne zum Affen noch schreibe ich gern Briefe oder tanze gerne und am allerwenigsten mag ich singen."

Raphael nahm das Date jedoch mit Humor – und zog daraus möglicherweise sogar einen Nutzen für seine persönliche Weiterentwicklung. "Ihr macht Sachen mit mir, wirklich. Ich werde als selbstbewusstester Mensch überhaupt zurückkommen", meinte er lachend im Einzelinterview.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

