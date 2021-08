Dieser Tag bleibt für Matt Damon (50) und seine Familie wohl unvergesslich. Seit 2005 ist der Schauspieler mit Luciana Barroso verheiratet. Ihre Liebe krönten die beiden mit der Geburt ihrer drei Töchter: Isabella, Stella und Gia Zavala. Seine Familie hält der "The Bourne Identity"-Star aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Nun machte Matt mit seinen Liebsten einen gemeinsamen Ausflug, um Gias Geburtstag zu feiern.

Am vergangenen Donnerstag wurde Gia 13 Jahre alt und das musste natürlich gebührend zelebriert werden – und zwar im Disneyland. Dabei wurde das Geburtstagskind nicht nur von seinen Eltern begleitet, auch Matts Thor-Co-Star Luke Hemsworth (40) schloss sich der Gruppe an. Und damit sich die Truppe nicht aus den Augen verliert, ließen sich Matt und Co. etwas ganz besonders Süßes einfallen: Alle trugen weiße, von Mickey Mouse inspirierte Shirts mit der Aufschrift "Geburtstagsgang". Mit diesen Partneroutfits schlenderte die Truppe lustig durch den Themenpark.

2003 hatten sich Matt und seine Luciana bei den Dreharbeiten zu "Unzertrennlich" kennengelernt, in dem Film spielte der mittlerweile 50-Jährige die Hauptrolle. Die schöne Argentinierin war zu dieser Zeit Barkeeperin in Miami, wo auch die Komödie gedreht wurde. Matt besuchte irgendwann die Bar und traf dort erstmals auf seine heutige Ehefrau. Luciana bringt aus einer früheren Beziehung noch eine Tochter mit, die Matt mittlerweile adoptiert hat.

Anzeige

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Matt Damon und seine Frau Luciana Barroso

Anzeige

Getty Images Matt Damon und Luciana Barroso bei der Premiere von "Catch-22" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de