Wie denkt Danni Büchner (43) eigentlich über Paco Steinbecks (46) derzeitigen Beziehungsstatus? Nachdem der Die Superhändler-Star bei Promi Big Brother tapfer durchhielt und auf seine Zigaretten verzichtete, wartete zur Belohnung ein romantisches Dinner mit Siegerin von 2019 Janine Pink (34) – die beiden sollen ohnehin vor Pacos Einzug in den TV-Knast miteinander angebandelt haben. Das scheint Pacos All-Mitbewohnerin Danni aber anfangs nicht zu gefallen!

Kurz nachdem sich Paco auf dem Weg zu seinem Date machte, rätselte Danni in der Raumstation, weshalb er sich ihr als Single vorgestellt hatte: "Dann wollte er mich vielleicht kennenlernen?" Die fünffache Mutter wäre offenbar von einem Kennenlernen mit dem Trödelexperten nicht abgeneigt – oder etwa doch? Im Einzelinterview stellte Danni klar: "Ich finde es gut, dass er ein Date hat, weil viele denken ja, ich finde ihn gut. Ist mir scheißegal, wen Paco datet oder nicht. Er ist nicht mein Typ!"

Damit kommt Paco als Dating-Objekt also wohl nicht weiter für die Goodbye Deutschland-Bekanntheit in Frage. Das erklärte Danni auch prompt Paco nach dessen Rückkehr, indem sie alle Bewohner mit einem Kochtopf zusammentrommelte: "Diese Volltrottel denken, dass ich in dich verliebt bin. Es tut mir leid, bin ich nicht ganz. Aber ich mag dich trotzdem!"

