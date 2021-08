In Sachen Liebe läuft es für Chris Broy gerade einfach nicht. Seit der Trennung von der Mutter seines Kindes, Ex-Bachelor-Kandidatin Evanthia Benetatou (29), muss sich der Kampf der Realitystars-Teilnehmer ständig erklären. Fans wollen tagein tagaus seinen Beziehungsstatus erfahren und außerdem werden ihm immer wieder romantische Absichten gegenüber TV-Kollegin Jenefer Riili unterstellt. Jetzt klärt Chris auf: Er ist nach wie vor single. Seine Freunde wollten das kürzlich ganz gerne ändern...

Auf Instagram berichtet der ehemalige Sommerhaus der Stars-Bewohner seinen Followern: "Meine Freunde wollten durch ein Blinddate versuchen, mich wieder zu verkuppeln." Dadurch habe Chris sich allerdings darin bestätigt gefühlt, dass er momentan kein Interesse an einer Partnerin habe. "Wenn du das liest: Es lag nicht an dir", richtet er sich an die unbekannte Date-Dame.

Auch auf Jenefer kommt Chris noch mal zu sprechen. "Jenefer ist ein Mega-Mensch mit dem Herz am rechten Fleck", sagt er. Sie hätten sich bei "Kampf der Realitystars" gut verstanden und seien Kumpels gewesen – mehr nicht.

Anzeige

Evris Eva und Chris, Dezember 2020

Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de