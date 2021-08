Dieser Reality-TV-Star hatte schon im Kindesalter ein schelmisches Lächeln drauf: Der kleine Blondschopf ist tatsächlich Calvin Kleinen (28)! Seit der Aachener mit seiner ersten Teilnahme bei Temptation Island im Frühjahr 2020 auf der Reality-Bildfläche aufgetaucht ist, macht er jede Menge Schlagzeilen. Der Muckimann ist nämlich nicht gerade bekannt dafür, sich auf nur eine Frau festlegen zu wollen. Und schaut man sich alte Kinderfotos des Casanovas an, scheint er es schon damals faustdick hinter den Ohren gehabt zu haben!

In seiner Instagram-Story wünschten sich die Fans, ihren Calvin einmal im Kindesalter zu sehen. Daraufhin teilte der Ex-Promis unter Palmen-Kandidat einen herrlichen Schnappschuss: Lange nicht so muskulös, aber genauso frech grinsend wie heute, strahlt ein junger Calvin in die Linse! Auch frisurentechnisch hat Calvin mit seinem Ich aus Kindertagen noch einiges gemeinsam: Die Gelfrisur favorisiert der Charmebolzen auch heute noch – wenn er mal keine Cappy trägt.

Doch damit nicht genug Nostalgie! Seine rund 135.000 Follower interessierte es außerdem brennend, wie der Rapper eigentlich vor seiner Leidenschaft fürs Gewichtestemmen aussah. Auch aus dieser Phase seines Lebens lieferte Calvin ein Selfie: In einer Umkleide steht ein deutlich schmalerer Kerl! Muskeln hatte er zwar schon damals, besonders massig waren sie allerdings noch nicht.

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen in Badehose mit Leopardenfellmuster

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen vor seiner Massephase

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen vor einem Ferrari

