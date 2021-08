Paco spricht Klartext! Der Hottie ging zwar gemeinsam mit Bianca als Siegerpärchen von Love Island – doch sie kamen danach nicht zusammen. Auch Monate nach der Ausstrahlung sei er noch Single, verriet er Promiflash. Die Gerüchte rund um eine Liebelei mit Ex-GNTM-Girl Gerda Lewis (28) seien nicht wahr. Seine Traumfrau ist Paco wohl bisher noch nicht begegnet: "In erster Linie suche ich gar nicht. Wenn die Frau mir irgendwann über den Weg läuft, dann ist das super. Wenn nicht, dann trage ich die Geduld in mir und warte, bis dieser Zeitpunkt endlich kommt.”

