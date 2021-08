Nicht mehr lange, dann wird der diesjährige Sieger von Promi Big Brother gekürt! Seit gut zwei Wochen kämpfen im TV-Weltall Stars und Sternchen um den Titel. Nun sind die Tage der Promis unter der Aufsicht des großen Bruders bald gezählt – denn am Freitag findet das Finale der Sendung statt. Und die Promiflash-Leser haben schon einen ganz klaren Favoriten auf den Sieg!

In einer aktuellen Umfrage steht der Wunsch der Zuschauer fest: Wenn es nach den Promiflash-Nutzern geht, wird TV-Bauer Uwe Abel (51) am Freitag den Titel nach Hause holen! Knapp 30 Prozent der Leser (3.274 Votes von 10.994 gesamt) sehen den einstigen Bauer sucht Frau-Teilnehmer an der Spitze. Kurz dahinter folgt Schlagerstar Melanie Müller (33) mit über 20 Prozent – vor Köln 50667-Darsteller Danny Liedtke (31).

Für Paco Steinbeck (46) hingegen sehen die Leser eher schwarz: Nur knapp 3 Prozent der Teilnehmer stimmten für den Superhändler ab. Und auch Ex-Handballer Eric Sindermann (33) und Kickboxerin Marie Lang (34) haben laut den Usern eher geringere Chancen auf einen Platz auf dem Siegertreppchen.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner 2021

Sat.1 Uwe Abel bei "Promi Big Brother"

© SAT.1 Paco Steinbeck, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

