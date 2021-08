Wer tritt in die Fußstapfen von Werner Hansch (83), Janine Pink (34) und Co.? Seit über zwei Wochen flimmert die neue Staffel von Promi Big Brother über die TV-Bildschirme. In der vergangenen Folge musste die TV-Legende Jörg Draeger (75) das TV-Weltall verlassen – und damit waren es nur noch neun Bewohner, die die Raumstation und den Big Planet bewohnen. Jetzt sind die Fans gefragt: Promiflash will von euch wissen, wen ihr kurz vor dem Finale auf dem Siegertreppchen ganz oben seht!

Zur Auswahl stehen noch die Reality-TV-Stars Melanie Müller (33) und Danni Büchner (43). Das Model Papis Loveday (44) befindet sich auch noch im TV-Container. Die Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang (34) sowie der Designer Eric Sindermann (33) und der Köln 50667-Star Danny Liedtke (31) könnten ebenfalls noch das Finale der Reality-TV-Show erreichen. Oder wird es doch die Spielerfrau Ina Aogo (32)? Möglich wäre auch der Sieg der TV-Bekanntheit Paco Steinbeck (46). Aber auch der Bauer sucht Frau-Star Uwe Abel (51) dürfte über eine beachtliche Fangemeinde verfügen. Immerhin ist der Mann von Iris Abel (53) auch noch im Rennen.

Doch für einen weiteren Kandidaten ist heute Abend bereits Schluss. Paco und Marie stehen auf der Exitliste. Einer von ihnen wird von den Zuschauern heute Abend rausgewählt. Doch der, der weiterkommt, kann immer noch das Finale der Show erreichen. Stimmt unten ab, wer euer Promi-BB-Favorit ist!

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

© SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Uwe Abel

SAT.1/Marc Rehbeck Marie Lang bei "Promi Big Brother" 2021

© SAT.1 Paco Steinbeck, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

