Kieran Hayler (34) mag es offenbar außergewöhnlich! Im März hatte der dunkelhaarige Hottie verraten, dass er gemeinsam mit seiner Freundin Michelle Pentecost Nachwuchs erwarte. Anfang des Monats kam dann schließlich sein drittes Kind zur Welt. Der Brite und seine Partnerin durften sich über einen kleinen Jungen freuen. Jetzt verriet Kieran auch endlich, wie sein Jüngster heißt – er trägt den ungewöhnlichen Namen Apollo Phoenix Hayler.

Wie The Sun nun berichtete, wollte der Ex-Mann von Katie Price (43) definitiv keinen Allerweltsnamen für das jüngste Mitglied seiner Patchworkfamilie. Den Vornamen seines Sohnes erklärte der 34-Jährige damit, dass er Namen mögen würde, die mit dem Weltall in Verbindung stünden. Zudem fände er es toll, dass Apollo ein griechischer Gott mit einem starken Charakter gewesen sei. "Phönix bezeichnet eine Sternenkonstellation und den Vogel, der immer wieder neugeboren wird", begann der einstige Stripper weiter zu erklären. Er fuhr fort, dass das Wesen wie in Harry Potter immer wieder sterben und schließlich aus der Asche wieder auferstehen würde. "Zusammen bedeutet das hoffentlich, dass er unbesiegbar ist", schloss der dreifache Vater seine Erläuterung ab.

Zusammen zieht das Paar nun also vier Kinder groß. Aus seiner im vergangenen Monat geschiedenen Ehe mit Katie Price brachte der Vater seine beiden Kinder Bunny (7) und Jett mit in die Beziehung. Auch Michelle hat bereits mit ihrem Ex einen elfjährigen Sohn, der bei den frischgebackenen Eltern lebt.

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und Michelle Pentecost im März 2021

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und Michelle Pentecost mit ihren Kindern im Mai 2021

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und Michelle Pentecost mit ihren Kindern im Juni 2021

