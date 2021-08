Deutet Henrik Stoltenberg hier etwa eine Beziehungskrise mit Paulina Ljubas (24) an? Fans vermuten schon seit mehreren Wochen, dass es zwischen dem Love Island-Star und der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin nicht mehr so rund läuft. Nicht zuletzt, weil die beiden angeblich bei der VIP-Version von Temptation Island dabei sein sollen und es im Netz ziemlich still um sie geworden ist. Nun heizt Henrik die Gerüchte um ein mögliches Liebesaus weiter an.

"Ich hatte es euch schon angekündigt, dass ich mich ein bisschen zurückziehen werde", erklärte Henrik in seiner Instagram-Story. Er betonte außerdem, dass er nicht mehr so oft ausgehen werde, Party und Alkohol würden erstmal nicht mehr auf seiner Agenda stehen. "Ich habe mich ein bisschen verändert, ich habe mir ein paar Sachen die Wochen durch den Kopf gehen lassen", fügte er hinzu.

Und der Kölner geht noch weiter, auch einige Personen möchte er aus seinem Leben streichen: "Diese ganzen Luftpumpen, diese ganzen Menschen, die um einen rum sind, diese Oberflächlichkeit geht mir auf den Senkel, ich sag's euch wie es ist, bitte akzeptiert das." Ob er dazu etwa auch seine Freundin zählt? Er wolle zukünftig erst einmal auf sich gucken und sein Ding durchziehen, um auch bei seinen Projekten einfach produktiver zu sein.

Fabian Blesius / @blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Kandidat 2020

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Bekanntheit

