Wendy Williams (57) schwebt wieder auf Wolke sieben! Anfang dieses Jahres suchte die US-amerikanische TV-Bekanntheit in ihrer eigenen Datingshow "Date Wendy" nach ihrem persönlichen Mister Right. Aus ihr und ihrem Auserwählten, Mike Esterman, wurde jedoch kein Paar für die Ewigkeit. Doch allzu lange machte die Fernsehpersönlichkeit den Single-Markt nicht unsicher: Sie ist wieder in festen Händen. Jetzt zeigte Wendy im Netz erstmals ihren neuen Partner.

Und mit ihm scheint die Blondine so richtig glücklich zu sein. Auf Instagram postete sie ein Foto, wie sie sich an den Arm ihres Freundes kuschelt, während die beiden in einem Auto sitzen. Das Paar war auf dem Heimweg von einem gemeinsamen Jacht-Ausflug anlässlich des 21. Geburtstages von Wendys Sohn Kevin, berichtete die 57-Jährige. In der Kommentarspalte tummelten sich prompt zahlreiche Gratulanten, um Wendy zu ihrer neuen Liebe alles Gute zu wünschen.

Bevor Wendy mit ihrer neuen Liebe an die Öffentlichkeit ging, erklärte ihr Ex gegenüber The Sun, dass es zwischen ihm und der US-Amerikanerin nicht geklappt hatte, weil er aufgrund seiner Arbeitszeiten keine Zeit für regelmäßige Treffen hatte. "Niemand hat Schluss gemacht. Wir haben einfach keine Zeit, uns zu sehen. Ich kann sie nicht davon abhalten, jemanden kennenzulernen, der ihr mehr geben kann", erklärte der Geschäftsmann. Diesen Menschen hat Wendy jetzt offenbar gefunden.

Instagram / wendyshow Wendy Williams und ihr neuer Freund

Getty Images Wendy Williams in Hollywood, Kalifornien

Instagram / wendyshow Mike Esterman und Wendy Williams, April 2021

