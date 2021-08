Teilt Ennesto Monté (46) wieder einen Seitenhieb gegen Danni Büchner (43) aus? Vor wenigen Wochen trennte sich das Paar erneut und ist seitdem gar nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Die Fünffachmutter nimmt aktuell an Promi Big Brother teil und kündigte sogar an, das TV-Weltall direkt zu verlassen, sollte ihr Ex dort plötzlich auftauchen. Das ließ der Schlagersänger offenbar nicht auf sich sitzen. Jetzt postete Ennesto einen Beitrag, mit dem er auf seine gescheiterte Beziehung zu Danni anspielen könnte.

Auf Instagram veröffentlichte Ennesto einen Screenshot. Der zeigte den Beginn eines Artikels aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem es um das Thema Narzissmus geht. "Egozentrisch und rücksichtslos: Wenn der Partner ein Narzisst ist", lautet die Überschrift des Beitrages, den der Ex-Promis unter Palmen-Teilnehmer mit folgender Zeile kommentierte: "Ich kann den Artikel nur empfehlen, besonders, wenn du mittendrin warst". Damit machte der Frankfurter deutlich, dass er sich einst in einer Beziehung befand, in der er offenbar nicht viel zu melden hatte.

Der Verdacht, dass Ennesto mit der Anspielung tatsächlich Danni meinen könnte, wird dadurch bekräftigt, dass kürzlich auch Ex-Promi-BB-Kandidat Pascal Kappés (31) Danni beim Einzug in den TV-Container als narzisstisch bezeichnete. "Ich konnte dich damals im Dschungelcamp nicht leiden, weil ich dachte, du bist sehr narzisstisch veranlagt. Aber jetzt bilde ich mir meine Meinung selbst", teilte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star der 43-Jährigen mit.

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, August 2021

© SAT.1/Marc Rehbeck Pascal Kappés, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Star

