Ob sie ihre Ehe nach der Show retten können? Melanie Müller (33) gibt zurzeit für den Sieg bei Promi Big Brother so richtig Gas – und kommt emotional immer wieder an ihre Grenzen. Der Grund: Sie zog inmitten ihrer Ehekrise mit Mike Blümer in den TV-Container ein. Dieser überraschte Melli in der gestrigen Show mit einem Besuch. Vor dem Gespräch mit seiner Ehefrau gab er gegenüber der Moderatorin Marlene Lufen (50) einige zusätzliche Details über die Probleme des Paares preis!

Mike erzählte, dass die Entertainerin seit ein­ein­halb Jahren – aufgrund der aktuellen Gesundheitslage – nicht mehr wirklich arbeiten und Geld verdienen könne, was sie wiederum sehr belaste. "Unser Problem ist die permanente Anspannung", fasste er die Gesamtsituation zusammen. Dabei habe der Familienvater den lange gehegten Wunsch seiner Frau, in den Fernsehknast einzuziehen, durchaus unterstützt: "Ich wollte schon, dass sie das macht", offenbarte er. Die Ehekrise habe sich jedoch gerade zu diesem Zeitpunkt zugespitzt.

Der 54-Jährige wisse aber auch, wie schwer es Melanie gefallen sei, ihn und die gemeinsamen Kinder gerade in dieser schwierigen Zeit alleine zu lassen. Gleichzeitig habe er die Auszeit mit den Kids und seinen Freunden genossen. "Ich war froh, dass ein gewisser Abstand war und ist, denn ich glaube nicht, dass der Prozess beendet ist", gesteht Mike – und spielt dabei wohl auf Mellis Reflexion der Krise an.

