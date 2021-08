Paco Steinbeck (46) geriet schon mit dem ein oder anderen Promi Big Brother-Bewohner aneinander. Der Die Superhändler-Star gehört zu den polarisierenden Charakteren in der Reality-TV-Show. Der Kunsthändler lieferte sich schon mit Pascal Kappés (31) und Eric Sindermann (33) einen Schlagabtausch. Doch auch TV-Legende Jörg Draeger (75) ist nicht besonders gut auf Paco zu sprechen. Gegenüber Promiflash erklärte Jörg jetzt, warum er mit Paco nicht zurechtkam!

Nachdem Jörg Promi BB aufgrund der wenigsten Zuschaueranrufe verlassen musste, ließ er die Zeit im TV-Weltall im Promiflash-Interview Revue passieren. Einige Bewohner habe der einstige "Geh aufs Ganze!"-Moderator ins Herz geschlossen, aber mit Paco ist der 75-Jährige einfach nicht warm geworden. "Bei Paco und mir lagen zum Beispiel mal die Fäuste in der Luft. Er ist ein toller Typ, aber alles, was er sagt, ist Gesetz, das ist keine Meinung", gab die Fernsehlegende zu verstehen. Mit ihm könne man nicht diskutieren, da er direkt laut werde. "Ich akzeptiere das, aber in meinem Privatleben brauche ich sowas nicht", betonte Jörg.

Zwar brauche er Paco nicht in seinem Leben, jedoch möchte Jörg auf Melanie Müller (33) zum Beispiel von nun an nicht mehr verzichten. "Sie ist eine sehr empathische Frau. Wir haben uns gegenseitig immer wieder aufgebaut. Melanie und Mike sind schon zu mir und meiner Frau eingeladen", freute sich Jörg über die neu gewonnene Freundschaft.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Eric Sindermann und Paco Steinbeck bei "Promi Big Brother"

ActionPress Jörg Draeger als Moderator der Sendung "Geh aufs Ganze!"

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Ex-"Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

