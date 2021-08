Die Beziehung war offenbar Gift für ihn! Chris Broy und Evanthia Benetatou (29) schienen nach außen hin total glücklich zu sein. Das Paar verkündete Anfang des Jahres stolz, Nachwuchs zu erwarten. Mittlerweile sind die Bachelor-Bekanntheit und der Kampf der Realitystars-Teilnehmer aber getrennt und nicht gut aufeinander zu sprechen. Jetzt hat Chris in mehreren Social-Media-Clips Klartext geredet und dabei sogar behauptet: Eva und er seien einfach nicht gut füreinander gewesen – das habe er aber erst bei der Vorbereitung auf die TV-Show in Thailand gemerkt.

"In der Zeit in der Quarantäne ist einiges passiert – man hat sich mit sich selbst auseinandergesetzt. Man hat gemerkt, wie sehr man sich in dieser Beziehung verloren hat. Seid ihr schon mal in einer toxischen Beziehung gewesen? Dann wisst ihr, wie das ist", erzählte der 32-Jährige jetzt auf seiner Instagram-Seite. Mit der Dunkelhaarigen zusammen habe er in den vergangenen Monaten nicht mehr sein echtes Ich zeigen können – er habe viele Dinge vermisst, es aber vorher nie richtig wahrgenommen. "Man sieht einige Dinge nicht und man zieht nicht die Reißleine", fasste er zusammen.

In Thailand habe er wieder mehr Sport getrieben und einige Dinge aufgeschrieben. Dabei sei ihm ein Licht aufgegangen. "Ich habe mir Gedanken um mich selbst gemacht. Wie kann ich in Zukunft die beste Version meiner selbst sein? Es war, als wäre ich aufgewacht. Ich bin aus einem Trott zu mir selbst gekommen. Ich wusste, wohin der Weg geht", betonte er. Dabei sei ihm klar geworden, was er braucht, um wieder mit einem Lächeln einschlafen und aufwachen zu können.

Instagram / chris_broy Chris Broy im Mai 2021 in Köln

TV NOW Chris Broy und Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars", Folge 6

Instagram / chris_b.___ Chris Broy, Reality-TV-Darsteller

