Ist Kylie Jenner (24) etwa doch nicht schwanger? Bereits seit einigen Monaten kursieren die Gerüchte, dass die Unternehmerin erneut mit ihrem Freund Travis Scott (29) ein Kind erwarten soll. Während ein Insider kürzlich verriet, dass der Keeping up with the Kardashians-Star schon einen kleinen Babybauch habe, ist auf den neusten Aufnahmen der Beauty davon nichts zu sehen. Nun postete Kylie nämlich ein Video im Bikini, in dem sie rank und schlank ist.

In ihrer Instagram-Story teilte die Reality-TV-Darstellerin nun einige Eindrücke ihres Fotoshootings für ihre neue Modelinie Kylie Swim. Wie der Name verrät, handelt es sich dabei um Badebekleidung, weswegen die 24-Jährige in den kurzen Videos in verschiedenfarbigen Bikinis und Badeanzügen posierte. Auf den Aufnahmen war von einem Babybauch jedoch keine Spur zu sehen. Unter einem Schnappschuss, den die in Los Angeles geborenen Beauty auf ihrem Profil teilte, schrieben die User daraufhin verwunderte Kommentare wie "Ist sie wirklich schwanger?" oder "Wo ist der Babybauch?".

Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft kamen erstmals im Juni auf, als Kylie in der KUWTK-Reunion als Einzige keinen Alkohol trank. Wenig später fiel ihren Abonnenten auf, dass sie Sushi ohne Fisch aß und dass sie offenbar alte Fotos von sich teilte und versuchte, diese als aktuell erscheinen zu lassen. Gemeinsam mit ihrem Freund hat die dunkelhaarige Schönheit bereits eine Tochter, Stormi Webster (3), die sich angeblich auch schon auf ein Geschwisterchen freuen soll.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im August 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im August 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model

