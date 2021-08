Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) beenden das Liebes-Versteckspiel! Nachdem sich die "Get Right"-Interpretin von ihrem Verlobten Alex Rodriguez (46) getrennt hatte, tauchten wenig später Pics von der Beauty und ihrem Ex Ben auf. Seitdem sollen die zwei wieder daten. Und tatsächlich werden sie aktuell immer wieder beim Turteln oder bei privaten Events abgelichtet. Jetzt wurde das Comeback-Paarvon Paparazzi beim Shoppen erwischt – und wirkten total verliebt.

Die Fotografen erwischten das Hollywood-Paar am 24. August in Los Angeles. Die beiden spazierten ganz entspannt zum Bummeln und hielten dabei die ganze Zeit Händchen. Ben und Jen scheinen sogar versucht zu haben, sich in einen Partnerlook zu werfen. Die Hose des Schauspielers ist grau und sein Hemd schwarz, dasselbe gilt für den Rock und das Oberteil der Sängerin. Mit diesem Auftritt scheinen sie ihre Liebe erneut ganz offen zeigen zu wollen.

Vor Kurzem machten Ben und Jen auch den ersten größeren Familienausflug, wobei sie ihre jeweiligen Kinder dabei hatten. Jennifers Zwillinge Emme und Maximilian, deren Vater Marc Anthony (52) ist und Jennifer Garner (49) bekommen hat, waren mit dabei. Zusammen gingen die sechs zu einer Theateraufführung.

P&P / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2021

P&P / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2021 in Los Angeles

P&P / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2021

