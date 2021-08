Wieder einer weniger! Es geht langsam, aber sicher in den Endspurt bei Promi Big Brother: Nach Eric Sindermanns (33) Exit zu Beginn der heutigen Episode waren noch sieben Bewohner in dem TV-Container zu Hause. Melanie Müller (33), Papis Loveday (44), Marie Lang (34), Danny Liedtke (31), Danni Büchner (43), Uwe Abel (51) und Ina Aogo (32) kämpften weiterhin darum, am Freitag als Sieger übrig zu bleiben. Jetzt musste aber noch jemand gehen – nur Danny sicherte sich bereits das goldene Ticket fürs Finale und durfte nicht nominiert werden. Am Ende hieß es für Danni Abschied nehmen.

Weil der Big Planet aufgelöst wurde, warteten die Stars die Entscheidung der Zuschauer auf der Raumstation ab – und durften nacheinander aufatmen. Nur eine nicht: Die wenigstens Zuschauer riefen für die nominierte Mallorca-Auswanderin an, weshalb der Große Bruder ihr TV-Abenteuer für beendet erklärte. Mit sofortiger Wirkung musste die fünffache Mutter den Container verlassen – nicht ohne ihren Mitstreitern ein letztes Mal um den Hals zu fallen. "Ich freue mich auf meine Kinder", betonte sie aber und schien den Rauswurf gelassen zu nehmen. Sie sei weit gekommen und deshalb zufrieden.

Promi-Kollege Matthias Mangiapane (37) hat diesen Exit wohl nicht kommen sehen. Der Mann von Hubert Fella (53) war sich sicher, dass Danni gute Chancen auf den Sieg habe. "Die Chancen, dass Danni am Freitag gewinnt, stehen sehr gut. Sie hat sich so durchgekämpft", plauderte er gegenüber Promiflash aus. Sie habe sich seiner Meinung nach so gezeigt, wie sie ist und unglaublich viele Facetten zu bieten.

Sat.1 Danni Büchner, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

SAT.1/Marc Rehbeck Danni Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

Promiflash Danni Büchner und Matthias Mangiapane

