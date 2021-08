Es war das Promi Big Brother-Wiedersehen, auf das alle hingefiebert hatten: das Gespräch zwischen Melanie Müller (33) und ihr Mann Mike Blümer. Es ist mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass es bei der Schlagersängerin und dem Vater ihrer beiden Kinder kriselt. Am Montagabend hatten die zwei nun die Chance, sich auszusprechen – und die nutzte Mika vor allem, um seiner Gattin Mut zuzusprechen, was sie wiederum zu Tränen rührte. Promiflash hat nun mal bei Mellis Papa Alfons nachgehakt, was er von der TV-Reunion hält.

"Ich finde, der Mike hat das sehr, sehr gut gemacht. Das Wichtigste ist aber, dass er ihr gezeigt hat, dass er da ist und sie unterstützt wird. Als Familie hält man zusammen und genau das Gefühl konnte er ihr geben", betont der 55-Jährige im Promiflash-Interview. Er glaubt auch, dass der Besuch seines Schwiegersohns Melli noch mal die nötige Energie gegeben hat, um die restliche Zeit bei Promi BB zu überstehen: "Bis zum Finale sind es nur noch wenige Tage und durch den Besuch von Mike hat sie jetzt auch noch mal gemerkt, wie viele Leute hinter ihr stehen."

Alfons ist ebenfalls davon überzeugt, dass es eine gute Entscheidung von seiner Tochter war, sich trotz der angespannten Situation bei ihr zu Hause auf das TV-Experiment einzulassen. "[Es war] jetzt vielleicht genau die richtige Möglichkeit, mal rauszukommen. [...] Jetzt gab es die Chance, mal Abstand zu gewinnen – vielleicht finden die beiden dadurch auch wieder zusammen", zeigt sich der Promi-Vater hoffnungsvoll.

