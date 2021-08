Chris Broy dachte, Kampf der Realitystars könnte seine Beziehung retten. Ende April gaben der einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer und Evanthia Benetatou (29) ihre Trennung bekannt. Erst kurz vorher war Chris aus einem mehrwöchigen Thailand-Aufenthalt, wo er für die Realityshow vor der Kamera stand, zurückgekehrt. Nun erzählte der Vater eines Sohnes: Er hatte gehofft, dass die Auszeit dem Paar guttut und die Distanz Eva und ihm hilft, ihre Krise zu überwinden.

Chris und die ehemalige Bachelor-Finalistin hatten sich vor ihrem endgültigen Liebes-Aus bereits mehrfach getrennt. "Kampf der Realitystars" sollte endlich für ein Happy End bei ihm und seiner damals schwangeren Freundin sorgen. "Ich habe gedacht, es wird sich was ändern, wenn man sich wiedersieht. Dann ging die Tür auf, Eva stand in der Wohnung, hochschwanger. Ich habe gesehen, wie der Bauch größer geworden ist", erinnerte Chris sich in einem Video auf Instagram. Doch freudig begrüßt wurde er offenbar nicht. "Es hat sich einfach genauso angefühlt wie vorher auch", musste der Bartträger ernüchtert feststellen.

"Auf einmal kam wieder dieses Bedrücktsein, als wenn man zurück in ein Hamsterrad geht. Ich war wirklich voller Energie, aber wusste einfach direkt, dass es wieder Situationen geben wird, in denen es knallt", versuchte Chris seine damaligen Gefühle zu beschreiben – kam dabei aber immer wieder ins Stocken. Und der Blondschopf sollte mit seiner Vorahnung recht behalten. Der nächste Streit habe nicht lange auf sich warten lassen – es kam zur Trennung.

Evanthia Benetatou und Chris Broy, 2020

Evanthia Benetatou und Chris Broy im Oktober 2019

Eva Benetatou und Chris Broy

