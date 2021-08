Wer erobert das Herz von Kim Tränka? Der schwule Junggeselle aus Bremen ist der neue Krawattenverteiler in der dritten Staffel von Prince Charming. Zum Staffelstart hatte er noch 18 Kandidaten zur Wahl. Patrick Elsner ging in der ersten Entscheidungsnacht freiwillig – Kim war einfach optisch nicht sein Typ. Jetzt sind nur noch 14 übrig – wer passt am besten zu dem Vater eines Sohnes?

In der zweiten Folge standen das erste Gruppen- und das erste Einzeldate auf der Tagesordnung. Für das Sammel-Rendezvous wählte Kim die Kandidaten Arne Bruns, Thomas Hanisch, Bon Markel, Manfred Karácsonyi, Felix Krupka, Kevin Schäfer und Corey Kuhlo aus. Corey durfte sich danach auch über das erste Date unter vier Augen mit dem Krawattenverteiler freuen. Am Ende der Episode schickte der Automobilverkäufer wieder zwei Boys nach Hause – Lukas Frehse und Ash Snell mussten die Koffer packen.

Corey konnte bei dem Einzeldate anscheinend so viel punkten, dass er es in die dritte Folge schaffte. Trotzdem kam es bei dem Rendezvous zu zwei sehr unangenehmen Momenten. Zweimal wollte der Berliner Kim küssen – beide Male ließ der Prinz ihn jedoch abblitzen. Außerdem noch im Rennen sind Pascal Lobert, Jan Windisch, Jean-Cédric Sow, Max Rogall, Flo, Robin Solf und Maurice Schmitz. Wer passt eurer Meinung nach am besten zu Kim? Stimmt in unserer Umfrage ab!

TVNow "Prince Charming"-Boy Pascal Lobert

TVNow Corey, "Prince Charming"-Teilnehmer

TVNow Bon Markel, 2021

TVNow Thomas Hanisch, "Prince Charming"-Kandidat

TVNow Arne Bruns, "Prince Charming"-Kandidat

TVNow Jan Windisch, "Prince Charming"-Kandidat

TVNow Manfred Karácsonyi, "Prince Charming"-Boy

TVNow Robin Solf, "Prince Charming"-Kandidat

TVNow "Prince Charming"-Kandidat Flo

TVNow Felix Krupka, "Prince Charming"-Boy

TVNow Jean-Cédric Sow, "Prince Charming"-Kandidat

TVNow "Prince Charming"-Kevin

TVNow Maurice Schmitz, "Prince Charming"-Teilnehmer

TVNow Max Rogall, "Prince Charming"-Teilnehmer

Wer wird Kims Herz bei "Prince Charming" erobern? Pascal Corey Bon Thomas Arne Jan Manfred Robin Felix Jean-Cédric Kevin Maurice Flo Max Abstimmen Ergebnis anzeigen



