Möglicherweise wird man Kanye West (44) schon bald nicht mehr so nennen. Der Yeezy-Designer machte in der Vergangenheit schon häufig Schlagzeilen mit seinem exzentrischen Verhalten. Zuletzt sorgte er für großes Aufsehen, als die Trennung von seiner Ehefrau Kim Kardashian (40) bekannt wurde. Nun sorgt der Rapper erneut für Gesprächsstoff. Der Musiker, dessen voller Name Kanye Omari West lautet, beantragte Berichten zufolge jetzt offiziell seine Namensänderung.

Wie People berichtet, wolle der "Jesus Walks"-Interpret fortan nur noch mit dem Namen "Ye" angesprochen werden. Dies habe er offiziell bei einem Gericht in Los Angeles beantragt. Bereits 2018 hatte er den Namen vorgestellt und sogar sein achtes Album danach benannt. Er erklärte zu der Zeit im Interview mit billboard: "Ich meine, 'ye' ist das am häufigsten verwendete Wort in der Bibel und darin bedeutet es 'du'. Also bin ich du, ich bin wir." Schon seit mehreren Jahren verwendet der Musiker "Ye" als seinen Spitznamen. Sogar sein Nachname soll, wie es scheint, komplett wegfallen. Laut People wolle er seinen Namen aus "persönlichen Gründen" ändern.

Vielleicht wird sein neuestes Werk ja bereits unter dem Namen Ye veröffentlicht. Das Album, das nach seiner verstorbenen Mutter Donda benannt ist, soll schon bald erscheinen. Bei der Releaseparty bekam Kanye Unterstützung von seiner Ex-Frau Kim und ihren vier gemeinsamen Kindern.

Getty Images Kanye West, Rapper

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Getty Images Rapper Kanye West

