Kim Kardashian (40) supportet ihren Noch-Ehemann! Die Unternehmerin und Kanye West (44) hatten nach sieben Jahre Ehe im vergangenen Februar ihre Scheidung eingereicht. Trotz ihrer Trennung scheinen die zwei aber gut miteinander auszukommen. Erst kürzlich wurden die beiden bei einem Ausflug mit ihren vier gemeinsamen Kids in San Francisco gesichtet – und zeigten sich nach dem Liebes-Aus erstmals wieder zusammen. Nun unterstützt Kim Kanye sogar bei seiner neuen Musik.

Am vergangenen Donnerstag feierte der Rapper eine Megaparty zu Ehren seines zehnten Studioalbums "Donda". Die Veranstaltung fand vor einem riesigen Publikum im Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta statt. Aufmerksame Gäste konnten auch seine Ex auf der Tribüne entdecken. Kim wurde bei dem Event von den gemeinsamen Kids und ihrer Schwester Khloé Kardashian (37) begleitet. Außerdem postete die Beauty auf Social Media einen kurzen Clip von Kanye, der darin gerade allein inmitten des Stadions steht.

Doch auch der 44-Jährige steht seiner einstigen Liebsten nach wie vor tatkräftig zur Seite. So will Kim ihre eigene Make-up-Marke KKW Beauty umbenennen, und genau dabei soll ihr Kanye geholfen haben. Laut Page Six soll der Musiker einen großen Teil zur Umgestaltung von Kims Firma beigetragen haben.



MEGA Kim Kardashian mit North und Saint bei der Release-Party von Kanye West



MEGA Khloé Kardashian bei der Release-Party von Kanye West 2021



Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im Jahr 2015





