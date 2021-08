Schon seit Jahren macht Britney Spears (39) nicht mehr mit ihrer Musik, sondern mit dem Rechtsstreit gegen ihren Vater Jamie (69) Schlagzeilen. Die Blondine kämpft um ihre Eigenständigkeit und will sich aus der Vormundschaft ihres Erzeugers befreien. Inzwischen hat die Künstlerin sogar einen kleinen Sieg erlangt. Jamie tritt als Vormund zurück. Wird Britney also schon bald wieder auf der Showbühne stehen? Ihr Freund Sam Asghari (27) ist überzeugt, dass die Popikone bald wieder performen wird!

Solange sie sich in den Fängen ihres Vaters befindet, wollte die 39-Jährige keine Bühne mehr betreten. Doch wie sieht es nach ihrem Erfolg vor Gericht aus? Als ihr Partner Sam nach einem Work-out von Paparazzi gefragt wurde, ob Britney schon bald wieder auf die Bühne zurückkehren würde, gab sich dieser optimistisch, wie TMZ berichtet. "Mit Sicherheit!", antwortete der Personal Trainer, fügte dann allerdings murmelnd "hoffentlich" hinzu.

Britney selbst wirkte im Juni noch unentschlossen, was ein Comeback angeht. Auf Nachfragen ihrer Fans erklärte die "Toxic"-Interpretin via Instagram ehrlich: "Ich habe keine Ahnung. Ich habe im Moment einfach Spaß. Ich befinde mich in einem Wandel innerhalb meines Lebens – und das genieße ich." Zuletzt hat sie im Oktober 2018 auf einer Bühne performt.

Anzeige

Rachpoot/MEGA Jamie und Britney Spears im Jahr 2008

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Freund Sam Ashgari

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Dezember 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de