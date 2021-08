Was will Lisa Marie Straube mit diesen Worten sagen? Die Brünette ist seit einigen Worten Gesprächsthema Nummer eins. Der Grund: Nachdem berichtet wurde, dass Mats Hummels (32) und seine Frau Cathy (33) sich getrennt haben sollen, wurde die Dortmunderin als neue Freundin des Fußballers gehandelt. Bisher bestätigte die Beauty die Romanze zwar nicht – doch jetzt veröffentlichte Lisa einige verdächtige Zeilen über die Liebe...

In ihrer Instagram-Story teilte die 21-Jährige zuletzt ein Zitat, das einige Fragen aufwirft. Zu einem Foto schrieb sie: "Ein Herz, das liebt, ist immer jung!" Was oder wen genau sie damit meint, ließ Lisa offen – doch die Fans des mutmaßlichen Paars sind sicher: Sie spielt damit auf die vermutete Liaison mit dem elf Jahre älteren Kicker an!

Nachdem es erste Schlagzeilen über die mutmaßliche Beziehung der beiden gegeben hatte, meldete sich Lisa erstmals im Netz zu Wort. Die Tischtennisspielerin setzte sich gegen die Hasskommentare zur Wehr, die sie nach den Gerüchten erreicht hatten: "Mir ist klar, dass mich einige Leute mit Vorurteilen personifizieren und ihre Meinung äußern, ohne mich zu kennen. Jedoch ist das keine Entschuldigung für herabwürdigendes Verhalten mir und jedem anderen gegenüber", schrieb sie.

Mats und Cathy Hummels

Lisa Marie Straube, Juni 2021

Mats Hummels bei einer Pressekonferenz 2018

