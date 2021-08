Lukas Frehse spricht über sein schnelles Show-Aus bei Prince Charming! Der Lifeguard aus Hamburg wurde in der zweiten Folge von Krawattenverteiler Kim Tränka rausgeworfen. Damit kam er während seiner Teilnahme weder in den Genuss eines Einzel- noch eines Gruppendates. Im Promiflash-Interview sprach Lukas nun über seine Zeit in der Datingshow – sie war nicht nur von kurzer Dauer, sondern scheinbar auch nicht so rosig.

Vor allem die zweite "Gentlemen's Night" – so heißen die Entscheidungsabende in der Sendung – lief für Lukas alles andere als glatt: "Es war schrecklich. Vor allem, da ich keine Chance hatte, bei einem Gruppen- oder Einzeldate wirklich von mir zu überzeugen", fasste er den Abend im Gespräch mit Promiflash zusammen. Er fühlte sich wie ein Ersatzspieler, der sich den ganzen Tag aufgewärmt hat, aber nie eingewechselt wurde. Die Entscheidung kam für ihn zwar nicht vollkommen aus dem Nichts, enttäuscht war er aber dennoch: "Hoffnungen hatte ich trotzdem."

Eine kurze Unterhaltung zu zweit konnten die beiden kurz vor Lukas' Rauswurf aber noch führen. "Die Einzelgespräche liefen nicht besonders gut", zog der Blondschopf seine traurige Bilanz.

Lukas Frehse, Kandidat bei "Prince Charming"

Zweite Entscheidungsnacht der dritten "Prince Charming"-Staffel

Lukas Frehse, "Prince Charming"-Kandidat

