Zweiter Exit-Abend bei der dritten Staffel von Prince Charming! Vor einer Woche starteten die neuen Folgen der ersten schwulen Datingshow Deutschlands bei TVNow. In Folge eins verließ der Österreicher Patrick das Format wegen fehlendem Interesse an Kim Tränka. Der schmiss kurz danach auch noch Kandidat Markus raus. Und in der zweiten Entscheidungsnacht trennte sich der Surferboy-Verschnitt schon wieder von zwei liebeshungrigen Krawattenträgern.

In der zweiten Folge musste der Bremer wieder schwierige Entscheidungen treffen – mit wem hat er in der kurzen Zeit eine größere Connection aufgebaut und mit wem nicht? Als Erstes schickte Kim den Berliner Ash nach Hause. Er war bislang eher unauffällig in der Show und war anscheinend auch dem Blondschopf nicht wirklich ins Auge gestochen. Doch bei dem einen Rauswurf blieb es nicht – auch Schutzpolizist Lukas musste die Koffer packen.

Für Lukas kam der Korb wohl sehr überraschend. Beim Verabschieden erklärte er Kim, dass er ihm gern noch mehr von sich gezeigt hätte. Die Chance ist jetzt aber wohl endgültig vertan.

Anzeige

TVNow Lukas Frehse, "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige

TVNow "Prince Charming"-Teilnehmer Ash

Anzeige

TVNow Kim Tränka, Prince Charming

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de