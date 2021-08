Jeremy-Pascal Wollny gewährt Einblicke in sein Liebesleben! Bereits im Sommer 2018 verkündete das Mitglied der TV-Großfamilie, dass seine Tochter auf der Welt ist. Von der Mutter des Kindes ist der Fitness-Fan mittlerweile längst getrennt – lange Single blieb er allerdings nicht. Schon im vergangenen Jahr verriet der Muskelprotz, dass er wieder vergeben ist. Jetzt teilte Jeremy-Pascal auch erstmals eine Aufnahme seiner Liebsten!

"Nur einmal im Leben findest du jemanden, der alles verändert", teilte Jeremy-Pascal in seiner Instagram-Story mit. Passend dazu veröffentlichte der Reality-TV-Star einen Schnappschuss an der Seite einer Beauty, die seine neue Freundin Celine ist. Schon seit dem 22. Mai des vergangenen Jahres scheinen die beiden unzertrennlich zu sein. "Diesen besonderen Menschen, bei dem du das Gefühl hast, ohne ihn nicht vollständig zu sein. Diesen Menschen, dessen Lachen dir die Welt bedeutet. Ich liebe dich", schwärmte Jeremy-Pascal an der Seite seiner Partnerin.

Während der Vater einer kleinen Tochter vor wenigen Wochen mit dem kryptischen Buchstaben C wohl noch ein Geheimnis um seine Beziehung machte, möchte er sein Liebesglück nun offensichtlich mit der ganzen Welt teilen. Auch auf seinem aktuellen Profilbild ist seine Herzdame im Hintergrund zu erkennen. Weitere Details gab Jeremy-Pascal zu seiner Celine bisher allerdings noch nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / _jeremypascalwollny_ Jeremy-Pascal Wollny mit seiner Freundin Celine

Anzeige

Instagram / jeremyp_wollny Jeremy-Pascal Wollny im September 2015

Anzeige

Instagram / jeremyp_wollny Jeremy-Pascal Wollny im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de